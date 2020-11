«Il faut trouver des endroits où faire plus d’efforts», selon un médecin-épidémiologiste à l’INSPQ

Le gouvernement Legault a fixé une condition pour permettre les rassemblements à Noël: la courbe des cas de COVID-19 doit fléchir.

Actuellement, la province semble avoir atteint un plateau même si les Québécois ont restreint leurs contacts sociaux. Il faudra peut-être en faire encore plus pour inverser la tendance. Et il faudra le faire rapidement.

«L’impact des efforts qu’on fait prend toujours deux à trois semaines avant d’être visible. Si on veut réussir à réduire le nombre de cas, ce n’est pas la semaine avant Noël qu’il faut faire les efforts, c’est maintenant», a expliqué vendredi Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec, dans une entrevue à LCN.

«Actuellement, il y a toutes sortes de contacts que nous avons réduits. Je pense que les gens ne font plus de rassemblements dans leur foyer. Il faut trouver des endroits où faire plus d’efforts en termes de réduction de contacts», a-t-il ajouté.

Mais comment atteindre cet objectif? Après tout, les restaurants, les salles de spectacles et plusieurs autres attractions où on peut se réunir sont fermés un peu partout au Québec. M. De Serres croit toutefois qu’il est possible d’en faire plus.

«Quand on regarde où se fait la transmission, il y a de la transmission dans les milieux de travail, dans les milieux scolaires, dans les milieux de soins, dans les familles... Je pense qu’on peut essayer d’améliorer les protections dans les milieux de travail en restant plus loin les uns des autres, en mettant des protections physiques pour réduire les risques et en portant le masque», a-t-il mentionné.