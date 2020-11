Jackson-Hamel a-t-il joué son dernier match avec l’Impact?

L’Impact de Montréal risque de présenter un visage plutôt différent lorsqu’il retrouvera le terrain éventuellement, le club ayant annoncé, vendredi, qu’il n’exercait pas l’option des contrats des milieux de terrain Bojan, Steeven Saba, Shamit Shome, ainsi que celui de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel.

Les contrats des défenseurs Rod Fanni, Jukka Raitala et Jorge Corrales prennent également fin en 2020, tout comme le prêt du milieu de terrain Orji Okwonkwo

L’Impact a aussi annoncé, vendredi, avoir exercé l’option des contrats des gardiens Clément Diop, James Pantemis et Jonathan Sirois, du défenseur Karifa Yao, des milieux de terrain Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo et Amar Sejdic, ainsi que celle des attaquants Romell Quioto et Mason Toye.

Plus tôt cette saison, l’Impact a également évoqué les retours en prêt du Bologna FC du défenseur central Luis Binks et du milieu de terrain Lassi Lappalainen, jusqu’au 31 décembre 2021. Les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Rudy Camacho, Keesean Ferdinand, Mustafa Kizza et Joel Waterman, les milieux de terrain Emanuel Maciel, Samuel Piette, Ballou Tabla et Victor Wanyama, ainsi que l’attaquant Maximiliano Urruti sont déjà sous contrat pour la prochaine saison.