Décorations de Noël: la crèche est-elle en voie de disparition?

L’achat d’une crèche de Noël se complique alors que de moins en moins de marchands l’ont en stock. Avec le déclin de la pratique religieuse, il s’agit là de la suite logique d’une tendance bien ancrée, estiment des experts.

Un rapide coup d’œil sur les sites web des grands détaillants de la province permet de voir que les scènes de la Nativité sont de plus en plus rares.

Seule une poignée de marchands vendent des crèches et bien souvent, un ou deux modèles seulement sont disponibles et les quantités, limitées.

Questionnée à cet effet, la chaîne Canac admet ne plus tenir de crèches en réserve depuis plus de dix ans. Positionnement laïque dans une société où l’accommodement a fait couler beaucoup d’encre?

«Pas du tout. Nous, on fait des affaires. Si ça se vend, on va en avoir», lance avec franchise le directeur marketing de la chaîne, Patrick Delisle.

«C’est vraiment une question de demande. Notre modèle d’affaires est basé sur les articles à volume, et ces produits étaient de moins en moins recherchés avec les années.»

L’exception réside dans les boutiques spécialisées, comme la Boutique de Noël de Québec.

Ce sont donc les lois du marché qui auraient tranquillement raison des crèches de Noël.

«Chronique d’une mort annoncée»

«La société change, évolue. Il a certaines traditions qui vont prendre le bord et la crèche en est probablement une», analyse l’historien et coauteur du livre La Fête de Noël au Québec, Pierre Lahoud.

L’historien y dresse un parallèle avec la fréquentation en chute libre dans les églises. Les générations pour qui ces symboles étaient importants nous quittent un peu plus chaque année. La logique du temps qui passe.

«C’est un peu la chronique d’une mort annoncée», explique Pierre Lahoud.

Même avis pour Jean-Philippe Perreault, qui étudie l’évolution de la religion sous un angle sociologique. L’attachement culturel à des symboles comme la crèche chute rapidement.

«Après la baisse de la pratique religieuse dans les années 1970, il s’est maintenu une appartenance culturelle au catholicisme. [...] Mais cet élément de la culture, de ces références tend à s’effriter», décrit celui qui est professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. «De génération en génération, l’effritement continue, et ces dernières années, on a vu un emballement de ce phénomène», analyse M. Perreault.