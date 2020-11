Le rapport des femmes avec leur corps

Vous ne pouvez pas savoir combien j’ai apprécié l’entrevue donnée à l’émission « Tout le monde en parle » par la jeune journaliste judiciaire de Radio-Canada Geneviève Garon concernant son problème de santé mentale en regard du mauvais rapport qu’elle avait toujours eu avec son corps.

J’ai vécu ce problème dans ma jeunesse et au début de ma vie de femme, et ça a ruiné une bonne partie de mon existence. J’avais une mère sévère concernant le caractère sacré des repas, et dans sa façon de nous inculquer le « savoir bien manger pour être en santé ». J’ai détesté les repas en famille où on s’observait les uns les autres pour répondre à ses attentes, pendant qu’elle, notre père et mes frères, s’empiffraient, sans prendre une once.

J’ai écouté cette jeune femme parler sainement et ouvertement d’un problème qu’on cache, parce qu’on est incapable de dealeravec, et dont personne n’a envie d’entendre parler, surtout pas du point de vue de celle qui le vit.

J’ai vécu mon enfance et ma jeunesse écartelée entre anorexie et boulimie. Comme à l’époque on n’en parlait pas parce que le problème était méconnu de tout le monde, je me suis repliée sur moi-même, puisque j’étais la seule à vivre cet enfer.

Heureusement, j’ai rencontré un homme qui m’a aidée à me réconcilier avec mon corps. Ça m’a aidée à reconstruire ma confiance en moi et à m’éloigner des excès en tous genres. Mais mon problème c’est ma fille. Rendue à 35 ans, elle n’a pas eu le bonheur de s’accepter, et lutte encore avec son apparence.Comment l’emmener vers la paix intérieure sans la brusquer, alors qu’elle n’a pas encore trouvé l’homme qui va la sécuriser ?

Maman poule

Désolée de vous contredire, ce n’est pas le partenaire de vie qui sécurise qui que ce soit, car c’est en soi-même qu’on trouve l’énergie pour réveiller la sécurité dont on a besoin pour survivre, et surtout pour survivre en bonne santé physique et mentale.

Comme je sais qu’il est toujours périlleux pour une mère d’intervenir auprès de sa fille, que les associations malveillantes peuvent venir brouiller le discours, je vous suggère de diriger votre fille vers un organisme auquel j’accorde beaucoup de crédibilité et de confiance : ANEB, pour Aide et Soutien aux personnes touchées par les troubles alimentaires ainsi qu’à leurs proches.

Non seulement votre fille pourra y trouver de l’aide et des solutions à son problèmes, mais vous même qui souhaitez lui venir en aide sans la brusquer, pouvez y recevoir des conseils.

On les joint de 8hAM à 3HAM au 1 800 630-0907 ou dans la région de Montréal au 514 630-0907.