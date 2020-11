Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 28 novembre:

«Hakim Chajar: inspiration chef»

Le chef Hakim Chajar apprécie de nombreuses saveurs culinaires. Les fruits de mer sont pour lui une véritable passion. Loin des fourneaux, il se lance à la pêche au homard et au crabe, puis se permet la visite d’une culture de pétoncles pour apprécier pleinement les produits d’ici.

Samedi, 11 h 30, TVA.

«Annie Hall» et «Manhattan»

Deux classiques de la filmographie de la fin des années 1970 de Woody Allen sont diffusés coup sur coup, avec Diane Keaton et le réalisateur en têtes d’affiche. Chaque fois, il est question des relations sentimentales et de tout ce qu’elles provoquent.

Samedi, dès 12 h, ICI ARTV.

«L’autre midi à la table d’à côté»

Discussion animée entre l’«Infoman» Jean-René Dufort et l’astronaute David Saint-Jacques. Tous deux fascinés par la science, ils vont orienter la conversation autour de ce sujet, mais aussi parler de paternité et, plus largement, de l’être humain.

Samedi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Bizarre appétit»

Le chef et critique gastronomique américain Andrew Zimmern se plaît à goûter à tout ce qui lui tombe sous la dent, prêt à exposer son palais à diverses saveurs surprenantes. Il goûte à la langue de wapiti, mais aussi à la peau de poisson et une omelette aux huîtres.

Samedi, 20 h, Zeste.

«Meurtre à Hollywood»

Retour en septembre 1996, lors de l’assassinat du rappeur Tupac Shakur, 25 ans, survenu à bord d’une voiture. Reconstitution des éléments qui ont mené au drame grâce à Wayne Petersen, un détective de la section des homicides travaillant à Las Vegas.

Samedi, 20 h, MOI ET CIE.

«Lorsque tombe la nuit»

Une petite famille se terre dans les bois alors qu’une épidémie ravage une partie du monde. Très prudents, père, mère et enfant décident malgré tout d’ouvrir leur porte à une autre famille, car celle-ci à des provisions. Film d’horreur avec Joel Edgerton.

Samedi, 22 h, addikTV.

«Jeux de guerre»

Harrison Ford prête ses traits à l’ancien agent de la CIA Jack Ryan. Retraité, ce dernier continue de combattre le crime. Or, sa plus récente implication ne fait pas l’affaire de tous si bien que l’homme et sa famille sont pris pour cible par des terroristes.

Samedi, 22 h, Télé-Québec.