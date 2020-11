Réseau autoroutier de Montréal: circulation entravée durant la fin de semaine

La circulation automobile sera entravée durant le week-end à Montréal, notamment dans les secteurs de l’échangeur des autoroutes 13 et 40 et l’autoroute 15 en direction nord entre l’échangeur Turcot et le boulevard Édouard-Montpetit.

Ainsi, le ministère des Transports annonce la fermeture complète d’un tronçon de l’A-15 nord entre la sortie 63-O et l’entrée du boulevard Édouard-Montpetit, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Au niveau de l’échangeur Turcot, la bretelle menant de l’A-20 est à l’A-15 sud sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h. La sortie 62 sur l’A-15 en direction sud et la bretelle de sortie de la route 136 ouest vers le boulevard Pullman seront également fermées durant la même période.

Deux autres bretelles sont concernées par ces fermetures: celles menant de l’autoroute 20 est et l’A-720 ouest à l’autoroute 15 en direction nord.

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de Montréal, alors que la circulation sera à contresens vers Kahnawake, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Sur le pont Samuel-De Champlain, on prévoir la fermeture partielle de 2 voies sur 3 en direction de Montréal, et ce, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute 13 en direction sud sera complètement fermée entre la sortie 6 (A-40) et l’entrée de l’A-520 ouest, de samedi 19 h à dimanche 8 h 30.

En direction nord, l’axe autoroutier sera fermé entre la sortie 3-E et l’entrée de l’autoroute 40 ouest, de samedi 21 h à dimanche 9 h.

L’autoroute 10 en direction ouest (centre-ville) sera fermée entre L’Île-des-Sœurs et le boulevard Gaétan-Laberge. La fermeture sera en vigueur samedi de 2 h à 20 h et dimanche de 5 h à 23 h 30.

Par ailleurs, le boulevard René-Lévesque sera fermé dans les deux directions, entre les avenues Papineau et De Lorimier, de vendredi 22 h à lundi 5 h, alors que l’avenue Atwater sera fermée entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque, de samedi 7 h à dimanche 19 h.