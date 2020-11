Sergachev ne changerait de place pour rien au monde

Avec un nouveau contrat en poche avec le Lightning de Tampa Bay, le défenseur Mikhail Sergachev ne pourrait être plus heureux.

Choix de première ronde du Canadien de Montréal en 2016 (9e au total), le Russe de 22 ans a signé mercredi une entente de trois ans pour 14,4 millions $ avec le Lightning.

«Les plus beaux souvenirs dans ma carrière de hockey sont ici, à Tampa : mon premier but, la coupe Stanley, et beaucoup, beaucoup d’autres», a dit Sergachev jeudi au Tampa Bay Times.

«Je m’ennuie des gars de l’équipe et je veux retourner à Tampa le plus vite possible, ça signifie beaucoup pour moi. Je ne changerais pas d’équipe pour l’argent.»

Sergachev n’a pas tardé à éclore avec le Lightning lorsque le Canadien l’a échangé contre Jonathan Drouin en 2017. La saison dernière, il a récolté 34 points, dont 10 buts, en 70 matchs. Il a ajouté 10 points en séries éliminatoires pour aider les siens à remporter la coupe Stanley.

Même s’il devenait joueur autonome avec compensation, Sergachev était assez confiant de pouvoir s’entendre avec le Lightning, qu’il ne voulait pas quitter.

«J’étais assez confiant que tout irait bien. Évidemment, on pense au plafond salarial dans la LNH et à la situation avec le coronavirus et c’était dur au début. Puis j’ai réalisé que j’avais fait ce que j’avais à faire, que j’avais joué du mieux que je le pouvais et que c’était entre les mains de mon agent et de Julien BriseBois», a-t-il raconté.

«J’ai alors arrêté de m’en faire à propos du contrat pour me concentrer sur ma vie de tous les jours et pour me préparer pour la prochaine saison. Quand tout s’est réglé, j’étais évidemment très heureux. »

En 224 matchs en carrière avec le Lightning, Sergachev a amassé 106 points, dont 25 buts.