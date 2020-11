Sur les traces du père Noël au centre-ville de Montréal

La magie du temps des Fêtes au centre-ville de Montréal, sous le thème « Sur les traces du père Noël », se déroule jusqu’au 28 décembre. Le père Noël et sa joyeuse bande invitent les jeunes et les moins jeunes à découvrir plus de 700 illuminations installées dans les rues, les trois célèbres chars allégoriques du défilé du père Noël, sans oublier plusieurs autres activités.

Photos Destination Centre-Ville, Pascale Vallée

Le majestueux traîneau du père Noël est toujours aussi populaire, comme ont pu le constater le lutin, Alexandre Banville, Lou et l’ancienne académicienne de Star Académie Meggie Lagacé.

À l’angle des rues Guy et Sainte-Catherine se trouve un magnifique atelier qui sert à la récupération et à la restauration des jouets. L’animatrice, Kim Rusk, et la mignonne Billie sont en compagnie de lutins.

Lors du Gala des Prix Innovation en virtuel, plus de 17 Prix Innovation ont été remis dans plusieurs catégories. Marc Parent, PDG de CAE, lauréat du Prix Bernard-Landry, est entouré de Pascal Monette, PDG de l’ADRIQ, et d’Albert De Luca, de l’ADRIQ.

Au coin de la rue Stanley, il y a un immense bureau de poste où l’on peut expédier sans tarder sa lettre au père Noël. Marie-Claude Savard, son conjoint, Jean-Martin Bisson, et leurs enfants, Charlotte et Henri, sont entourés de lutins.

Dans le cadre de la 6e édition de la campagne Mondou Mondon, de Mondou, la somme de 425 000 $ a été amassée au profit de la Fondation Mira. Nicolas St-Pierre, de Mira, est entouré de Marc-Antoine et Nicolas Legault, de Martin Deschenes, de Marie-France Legault et de Marie-Josée Legault.

Le PDG de l’Institut national du sport du Québec (INS Québec), Gaëtan Robitaille, a annoncé la nomination de Jean Gosselin, qu’on aperçoit sur la photo, au poste nouvellement créé de Directeur, Communication et Marketing.