Une belle victoire pour Phil Mickelson et Charles Barkley

Phil Mickelson et Charles Barkley ont enlevé les honneurs de l’événement The Match : Champions for Charity, vendredi, en Arizona, en signant une victoire de 4 à 3 contre Peyton Manning et Stephen Curry.

Mickelson et Barkley étaient les négligés en vue de cet affrontement, qui visait cette fois à amasser des fonds pour l’organisme de bienfaisance Historically Black Colleges and Universities.

Photo AFP

Grâce à un bon départ et aux efforts soutenus de Mickelson, le seul golfeur professionnel du groupe, le tandem l’a finalement emporté. Barkley a livré une performance honnête, tandis que Curry s’est démarqué dans le camp adverse.

Il s’agissait de la troisième édition de l’événement, présenté au club de golf Stone Canyon. Les fonds récoltés servent à donner des millions de repas à des familles dans le besoin pendant la période des Fêtes.