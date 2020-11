Xavier Dolan, professeur d’identité artistique à «Star Académie»

Xavier Dolan sera professeur à Star Académie l’hiver prochain à TVA.

• À lire aussi: Mika, nouveau directeur artistique

• À lire aussi: Patrice Michaud animera les galas

Le comédien et réalisateur en a fait l’annonce lui-même sur Instagram vendredi matin, en publiant une photo de lui accompagnée du message suivant: «Très content d’être prof - lol - à @staracademietva! J’ai hâte de rencontrer les candidats et de travailler avec eux. À l’horaire: ballon-poire et berlingots de lait obligatoires!»

«Je prétends pas avoir la science infuse, et encore aujourd'hui, je me bats pour protéger ma propre image, pour déconstruire, faire mentir des a priori, des idées qui doivent être démystifiées pour pouvoir être sans compromis, sans biais, sans distraction, l'artiste que je suis, l'artiste que je rêve d'être. Alors c'est là, peut-être, j'espère, que je pourrai vous être utile», a ajouté Xavier Dolan, sur une note plus sérieuse.

Discours et interprétation

Xavier Dolan rejoint ainsi sa grande complice Anne Dorval, ainsi que Pepe Munoz, Yannick Nézet-Séguin et Marc Séguin, qui seront tous professeurs d’identité artistique lors de la prochaine mouture de Star Académie.

• À lire aussi: Marc Séguin sera à Star Académie

• À lire aussi: La prochaine édition de Star Académie sera différente

«Xavier Dolan s’identifie complètement à la nouvelle génération d’artistes allumés qui feront bientôt leur entrée à l’Académie, s’est pour sa part réjouie la production de Star Académie. Avec eux, il compte notamment travailler le discours et l’interprétation, pour que les messages et l’émotion qu’ils désirent transmettre atteignent encore plus les gens.»

Le corps professoral sera aussi composé de Gregory Charles et Ariane Moffatt, et Mika agira comme directeur artistique. Lara Fabian sera la directrice de la célèbre école, campée à Waterloo, en Montérégie, et Patrice Michaud animera les galas du dimanche. Le personnel qui enseignera aux académiciens est ainsi entièrement dévoilé.

«Star Académie 2021» démarrera le dimanche 14 février à TVA. Deux émissions spéciales consacrées au camp de sélection, mettant en vedette une soixantaine de candidats retenus aux auditions, seront préalablement diffusées les dimanches 17 et 24 janvier. Les tournages se sont amorcés il y a quelques jours.

• À lire aussi: Une première série télé pour Xavier Dolan sur Club illico

Plus tôt cette semaine, on apprenait que Xavier Dolan réalisera sa première série télévisée, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, qui se retrouvera sur Club illico.

Depuis 10 ans, le cinéaste a fignolé huit longs métrages et gagné plus de 70 prix à travers le monde, dont le Grand Prix et le Prix du jury au Festival de Cannes, pour ses films Mommy et Juste la fin du monde. Il a réalisé des clips pour Adele et Indochine, joué en France et aux États-Unis, et dirigé quelques-uns des plus grands acteurs de la scène internationale, dont Marion Cotillard, Kit Harington, Vincent Cassel, Kathy Bates, Susan Sarandon et Nathalie Baye.