CHARTRAND, Yvon



Né à Blainville, M. Yvon Chartrand, fils de Jeanne Lafond et Armand Chartrand, est décédé à l'Hôpital de St-Eustache le 15 novembre, entouré de sa fille et de son ex-femme.Il laisse dans le deuil ses enfants Annie, Patrick (Nathalie Molloy), Martin (Twyla Zarubiak et leur fille Serena), la mère de ses enfants Monique Lambert, ses soeurs Denise et Suzanne.Une réunion aura lieu à une date ultérieure.