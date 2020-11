BÉLEC, Marcel



À Saint-Jérôme, le 15 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Marcel Bélec, époux de Mme Thérèse Rhéaume. Il était le fils de feu M. Joseph Bélec et de feu Mme Jeanne Bélec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Diane (Mario), Manon (Smaïn), Sylvie et Brigitte (Mario), ainsi que ses petits-enfants Philippe, Mathieu, Maory et Tamara.Selon ses dernières volontés, le tout s'est déroulé dans l'intimité.