BEAUCHAMP-BRISEBOIS, Lise



À Montréal, le 14 novembre 2020, est décédée à l'âge de 83 ans et 10 mois, Mme Lise Brisebois, épouse de feu M. Jean-Paul Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses fils Yvon (Edith Guillemette) et Pierre (Sylvie Florence), ses trois petits-enfants Katerine, Vincent et Jordan. Soeur de Janine (feu Jack Brown), feu Marcel (Suzanne Darcy), feu André (feu Huguette Hamel), Ghyslaine (Florent LeSieur), Francine (André Desjardins) et Jean (Diane Lupien) et belle-soeur de Gisèle, elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 décembre 2020 de 11h à 15h au3198, RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL