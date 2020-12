LALANDE, Jacques



Au CHDL de St-Charles-Borromée, le 23 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Lalande, époux de Jeannette Poitras demeurant à St-Charles-Borromée.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Alain Lalande (Martine Blais), Sophie Lalande (Michel Grégoire), Myriam Lalande (Martin Dufresne), ses petits-enfants: Laurier, Justin, Vincent, Anne, Camille, Jérôme et Guillaume, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.De part toutes ses années d'entreprenariat comme propriétaire de la Villa D'Autray, beaucoup voudront lui rendre hommage, mais étant donné les circonstances sanitaires actuelles, la famille préfère une célébration privée et en toute intimité.Corporation des Thanatologues du Québec et Professionnalisme certifié BNQ 9700-699www.ftheriault.com