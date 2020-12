BONIN, Rita (née Longpré)



Le 27 novembre 2020, à la suite d'une courte maladie, s'est éteinte Rita Longpré Bonin âgée de 80 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Lucien Bonin, ses enfants Stéphane (Suzanne) et Yves, ses petits-enfants Jean, Yannick, Karl et Ariane, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une célébration aura lieu à une date ultérieure.