BOIVIN, Thérèse (née Lemieux)



À Montréal, le 10 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Thérèse Lemieux, épouse de feu Fernand Boivin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Dorina), Suzanne (Siva) et Normand (Nathalie), ses petits-enfants : Alexandre, Andréa, Sébastien, Étienne, Quentin, Katherine, Valérie, ses nièces et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 décembre 2020 de 15h à 20h, ainsi que le samedi le 5 décembre 2020 dès 10h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi le 5 décembre 2020 à 13h au complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal serait apprécié en la mémoire de Thérèse Lemieux.