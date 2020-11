TRAHAN, Sr Léa, psa



À Montréal, au Pavillon Providence, le 19 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Soeur Léa Trahan, de la Communauté des Petites Soeurs de l'Assomption. Elle était la fille de feu Dieudonné Trahan et de feu Anna Cazabon, précédée par ses frères et soeurs : Adèle Lionel, Anita, Marguerite et Romain.Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa Congrégation, son frère Oneal, sa belle-soeur Renée, sa soeur Céline, ainsi que de nombreux neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines.Les funérailles auront lieu à la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655 DE SALABERRY, MONTRÉALle mercredi 2 décembre à 13h30. La chapelle sera ouverte à 12h30. Inhumation au Cimetière Le Repos St François d'Assise.À cause de la Covid-19 le nombre de personnes est limité à 25, s.v.p. prévenir de votre présence.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons peuvent être faits à la Maison Orléans, 2166 avenue d'Orléans, Montréal, Qc, H1W 3R9.