DESNOYERS, Emile



À Coteau-du-Lac, le 14 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Emile Desnoyers, précédé par la mère bien-aimée de ses enfants, Madame Marielle Thibault, qui est décédée le 24 février 2019.Il laisse dans le deuil sa fille Carole, ses fils Serge (Suzanne) et Daniel (Caroline), ses petits-enfants Carmen, Katrina, Spencer, ainsi que plusieurs membres de sa famille et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure due à la pandémie actuelle.La famille tient à remercier l'équipe fantastique du Centre d'hébergement de Coteau-du-Lac pour leur soutien et les excellents soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à Le Refuge - Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal serait apprécié en la mémoire d'Emile Desnoyers et Marielle Thibault.