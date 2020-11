MAINVILLE, Louis



À Notre-Dame-des-Prairies, entourés de ses proches, le 19 novembre 2020, est décédé à l'âge de 83 ans, monsieur Louis Mainville. Il était l'époux de Marie Labelle et retraité de Firestone.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Sylvie), Louise (Raymond), Gaétan (Sylvie), Monique (François), Jacquelin (Marlène) et Jovette (Benoit); ses petits-enfants : Steve, Sarah, Marek, Louis-Alexandre, Jérémie, Jordan et Charlie; ses arrière-petites-filles : Vicky et Élodie; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Afin de respecter les consignes gouvernementales applicables au domaine funéraire, la cérémonie se déroulera en toute intimité. Seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct le samedi 5 décembre à 11h30 ou en rediffusion pour une période de 90 jours en allant sur le site internet du centre funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Au centre funéraire, les visites se font dans le respect des règles de la distanciation sociale dû à la COVID-19. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.