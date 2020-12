HURTEAU, Madeleine



Le 24 novembre, à l'hôpital du Haut-Richelieu, est décédée paisiblement, à l'âge de 80 ans, Madame Madeleine Hurteau. Elle est allée rejoindre sa soeur feu Pierrette (feu Jean-Luc).Elle laisse dans le deuil son conjoint Marcel Matton, sa fille Line (Mario), son fils Luc, ses petits-enfants Stéphanie, Annabelle (Tim) et Benjamin, ses soeurs Lise (Maurice), Suzanne, Marguerite (feu Michel) et Hélène (Robert), ses frères Serge (Gisèle) et Jean-Paul (Monic), ainsi que la famille Matton, Antoine, Joseph (feu Claudette), Marie-Rose (feu Jose), Joris (Aline), nièces et neveux ainsi que de nombreux amis.D'une immense bonté et générosité, Madeleine était profondément aimée et a embelli la vie de tous ceux et celles qui ont eu le privilège de la côtoyer. Elle nous manquera énormément.Compte tenu des circonstances actuelles, une célébration aura lieu ultérieurement.