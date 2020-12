BOURBONNAIS, Roch



Est décédé à la maison, entouré d'Amour, le 24 novembre à l'âge de 92 ans et 7 mois, cet homme exceptionnel, Monsieur Roch Bourbonnais.Il laisse dans le deuil, son épouse Marie Monique Lécuyer, sa belle-mère Louise, ses beaux-fils René Alexandre (Tanya), Jean-Michel (Erika), Charles-André (Celica), son petit-fils Édouard, ses neveux et nièces adorés et plusieurs parents et ami(e)s qui étaient chers à son coeur.Il laisse aussi ses Frères de la Communauté des Frères de l'Instruction Chrétienne FIC où il fut religieux avec bonheur et joie durant 75 ans.Il a créé beaucoup d'oeuvres durant son parcours de vie religieuse : Fondateur et directeur de la Polyvalente Jean-Jacques Bertrand de Farnham durant 10 ans, plusieurs réalisations pour la communauté de Farnham, directeur de JDLM, l'un des fondateurs de la maison Jonathan de Longueuil durant 30 ans, Provincial pour sa communauté durant 12 ans, il se retrouva à Chambly en paroisse durant 15 ans et reviendra à La Prairie à JDLM pendant 10 ans.Il se retira de sa communauté, mais restera toujours un homme consacré, afin de vivre une nouvelle expérience pour servir Dieu Seul avec son épouse dans le mariage.Il sera exposé, dimanche le 6 décembre de 14h30 à 17h00 où la famille recevra les condoléances.Dû aux circonstances et aux règles de la Santé publique, une cérémonie privée sera célébrée par la suite.www.poissantetfils.ca