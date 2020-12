POIRIER, Denis



À Salaberry-de-Valleyfield, le 22 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Denis Poirier, époux de Mme Brigitte Poirier, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son épouse, il laisse dans le deuil la fille de sa conjointe Chloé Poirier-Sauvé, son frère Jacques (Colette Léger), feu sa sœur Lise (Roger Bernicky), ses neveux Nicolas, Alexandre, Robert et Martin, ainsi que de nombreux parents, amis, collègues et étudiants du collège de Valleyfield où il a enseigné.Dû aux circonstances actuelles les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Nous vous invitons à visiter régulièrement nos avis de décès sur notre site internet pour les mises à jour des planifications funéraires.J.A. LARIN ET FILS INC.317 RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, J6T 1B3(450) 373-3636 www.jalarin.com