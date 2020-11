TRATT, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Raymond Tratt, à Montréal, le 21 novembre 2020, à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée depuis 27 ans, Gail Seguin, son fils Normand Tratt (Johanne), sa petite-fille Elyse Tratt (François), son petit-fils Christopher Lévesque-Seguin, ses beaux-fils Richard Seguin (Hélène) et Marc Seguin, famille et amis.Fier Montréalais, retraité de la STM, historien et collectionneur de tomates, il nous lègue à tous un amour et un grand respect pour la beauté du travail bien fait, celui de la nature comme celui de l'humain.La famille proche se recueillera en privé et invite ceux qui souhaitent offrir leur soutien à faire un don en son nom à la Fondation canadienne du rein.La famille désire exprimer sa gratitude aux médecins et infirmières de l'Hôpital général de Montréal et du CLSC St-Henri pour leur soutien et les bons soins prodigués.