BUFFONE, Antonio



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 18 novembre 2020, à l'âge de 99 ans est décédé M. Antonio Buffone, époux de feu Assunta Figuer.Il laisse dans le deuil ses enfants Vincenzo (Diane), Rosa Maria (Alain) et Gina, ses petites-filles Nathalie (Julien), Stéphanie (Guillaume), ses arrière-petits-fils Thomas et Antoine, son frère Joseph (Terry) et sa soeur Maria, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Dû à la situation actuelle, une cérémonie aura lieu pour la famille immédiate.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne seraient appréciés.