7 nouveaux films de Noël

Vous en avez assez de revoir les mêmes classiques de Noël chaque année ? Bonne nouvelle : même en ces temps de pandémie, Hollywood n’a pas dérogé à sa tradition de lancer de nouveaux films de Noël pour nous aider à nous mettre dans l’ambiance des Fêtes. En voici sept à voir dans le confort de son salon.

1. Le cœur à la fête

Photo courtoisie

Lancée sur Netflix il y a quelques semaines, cette comédie romantique met en scène une jeune célibataire (Emma Roberts) et un golfeur professionnel australien (Luke Bracey) qui décident de faire semblant d’être un couple pour les réveillons de Noël dans leurs familles respectives. Vous l’aurez deviné : à force de jouer ce jeu, ils finiront par tomber amoureux l’un de l’autre.

Diffusé sur Netflix

2. Le père Noël doit mourir

Photo courtoisie

Mel Gibson incarne un père Noël au bout du rouleau dans cette comédie noire qui a en partie été tournée au Québec l’hiver passé. Le film raconte l’histoire d’un garçon de 12 ans qui, mécontent du cadeau qu’il a reçu, décide d’engager un tueur à gages pour tuer le père Noël. Ce film de Noël pas comme les autres a été réalisé par les frères Ian et Eshom Nelms (Small Town Crime).

En vidéo sur demande

3. Dolly Parton : C’est Noël chez nous

Photo courtoisie

Offert depuis dimanche dernier sur Netflix, ce film de Noël met en vedette nulle autre que la chanteuse Dolly Parton. En plus d’avoir écrit et composé les 14 chansons du film, la « reine du country » y incarne un ange qui réussit à ramener dans le droit chemin une jeune femme riche et méchante (Christine Baranski) qui avait l’intention de prendre une décision qui aurait mis à la rue les habitants de son village natal.

Diffusé sur Netflix

4. Notre plus belle saison

Photo courtoisie

Les actrices Kristen Stewart et Mackenzie Davis se partagent la vedette de cette comédie de Noël qui se démarque surtout en mettant en scène un couple de jeunes femmes. L’intrigue du film est centrée autour du personnage de Harper (Davis), une jeune professionnelle ambitieuse qui invite sa nouvelle petite amie Abby (Stewart) à passer la période des Fêtes dans sa famille. Le problème, c’est qu’elle ne leur a pas encore annoncé qu’Abby était en fait son amoureuse.

En vidéo sur demande

5. Le miracle de Noël

Photo courtoisie

Ryan Cooper et Abigail Klein se donnent la réplique dans cette comédie romantique relatant la rencontre entre une ancienne championne de patinage artistique et un joueur de hockey, qui unissent leurs forces pour sauver la patinoire extérieure de leur village natal, menacée de fermeture.

En vidéo sur demande et sur Apple TV

6. Les chroniques de Noël 2

Photo courtoisie

Kurt Russell et Goldie Hawn reprennent les rôles du père Noël et de la mère Noël dans cette suite de la comédie fantaisiste familiale de 2018 qui a été réalisée par Chris Columbus (Maman j’ai raté l’avion, Harry Potter 1 et 2), un expert du genre. Dans ce nouvel épisode, la jeune Kate (Darby Camp) doit refaire équipe avec le père Noël pour contrer les plans d’un méchant lutin qui complote pour faire annuler Noël.

Diffusé sur Netflix

7. Marraine ou presque

Photo courtoisie

Impossible de dresser une liste de films de Noël sans y inclure un titre de Disney. Ce conte moderne réalisé par Sharon Maguire (Le journal de Bridget Jones) raconte l’histoire d’une jeune fée marraine en formation (Jillian Bell) qui multiplie les efforts pour ramener le bonheur dans la vie d’une mère célibataire de 40 ans (Isla Fisher) qui a perdu son mari il y a quelques années.

Diffusé sur la plateforme Disney+ à compter du 4 décembre