GOSSELIN née GIROUX

Réjeanne



De St-Eustache, le 22 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Réjeanne Giroux, épouse de feu Sylvio Gosselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Alain) et Lyne (Yves), ses petits-enfants Patrick, Judith (Alexandre), Alexandre et Véronique (Kevin), ses arrière-petits-enfants Hugo, Camille et Dave, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle samedi 5 décembre dès 13h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même à 16h à la chapelle du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.