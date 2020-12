ST-CYR, Monique



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Monique St-Cyr (Gingras), le 21 novembre 2020 au CHSLD de Laval.Elle laisse dans le deuil son cher époux Gaston Gingras, ses deux filles Chantal (Mazar) et Brigitte (Gallo), ses petits-enfants : David, Momo, Mikey, Anthy, Gaby et Joji ainsi que sa famille et ses ami(e)s.Elle demeurera toujours l'exemple d'un esprit libre, d'une ténacite incomparable.Nous chérirons toujours l'image de sa grande beauté.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 décembre de 13h à 16h, au complexe :