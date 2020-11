DELORME, Lise



À Repentigny, le 25 novembre 2020, dans la sérénité, est décédée Mme Lise Delorme, épouse de M. Richard Gagnon, mère de François (Diana) et de Daniel (Isabelle).Outre son mari et ses fils, elle laisse dans le deuil ses quatre petits-enfants Katherine, David, Frédéric et Charles, ses deux arrière-petits-fils Bryan et Ethan, sa soeur Huguette, son frère Réal (Lucie), ses neveux, ses nièces et plusieurs amis(es) chers(es) à son coeur. La cérémonie aura lieu dans l'intimité.