VIAU, Pierre



À Trois-Rivières, le 17 novembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé paisiblement, entouré de sa petite famille, M. Pierre Viau, époux de Mme Hélène Roy, fils de feu Arthur Viau et de feu Gracia Pitre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Karolyne (Jan), ses petits-enfants Olivier et Chloé, ses frères et soeurs, Francine (Robert), Jacques, Gynette (Raymond), Lisette, Alain, Danielle (Christian) et Sylvain (Sylvana), ses beaux-frères et belles-soeurs, Irène, Noëlline (Robert), Gérard (Gisèle) et Claudette (Paul), le père de ses petits-enfants Chrystian, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 5 décembre de 12h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par le dépôt de petits mots dans une corbeille qui sera réservée à cet effet.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus une limite de 25 personnes présente dans la salle au même moment est requise.