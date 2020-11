POTVIN, André

À l'Hôpital Général Juif de Montréal, le 23 novembre 2020, est décédé monsieur André Potvin à l'âge de 77 ans, époux de Odette Guilbeault.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Martin (Josée), Stéphane (Maryline), Francois, Marie-Andrée et Marie-France ainsi que la mère de ses enfants Denise Frênette, les deux enfants d'Odette, Stéphane et Sylvain (Sophie), son frère Jacques, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que ses amies, ses collègues de travail et du Golf.



La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien, Montréal, Qc,

dimanche le 6 décembre 2020 de 9h à 11h suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle à 11h.