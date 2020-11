PROVENCHER, Armandine



À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 16 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Armandine Provencher.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole Boucher (Michel Anctil), Ginette Boucher, Serge Boucher (Jocelyne Blanchette) et Denis Boucher (Carole L'Écuyer), ses petits-enfants, Karine, Gabriel, David et Catherine. Elle laisse également ses frères et sa soeur France (feu Jacques Cloutier), Norbert (Louisette Ayotte), Armand, Claude et Roch (Louise Gauthier), ses belles-soeurs, Carmen (feu Jean-Guy Provencher) et Huguette (feu Gaston Provencher), son beau-frère Raymond Turcot (feu Mariette Provencher et sa conjointe Louise Bourque), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele vendredi 4 décembre 2020 de 19h à 22h et le samedi 5 décembre 2020 dès 9h. Une liturgie sera célébrée au salon à 11h30. La diffusion en direct de la cérémonie sera disponible sur le siteLes marques de sympathie peuvent se traduire par des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.