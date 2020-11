PICHÉ, André

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. André Piché, survenu paisiblement, à l'âge de 88 ans, le 21 novembre 2020 à la Maison de soins palliatifs de Laval.Il a été l'époux de Laurence Rousseau dont il a été amoureusement épris sa vie durant. Il était également le frère cadet de feu Marguerite, feu Gaston, feu Jules et feu Marcel Piché.Il laisse dans le deuil ses 2 enfants, Denis (Carole Blondin), Manon (Sylvain Langis), ses 5 petits-enfants, Émilie, Marie-Ève, Guillaume Piché ainsi que Philippe et Gabriel Melançon. Il laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis qu'il affectionnait particulièrement.André Piché fut un homme avec un admirable parcours professionnel. Ayant à son actif une formation de tailleur, il a rapidement ouvert sa propre mercerie " André Piché Tailleur " dans le quartier St-Vincent-de-Paul de Laval, entreprise qu'il exploitera pendant plus de 45 ans. Entrepreneur né, il s'est rapidement monté une clientèle enviable et diversifiée en plus d'investir avec succès dans le secteur immobilier. Il a toujours été animé par plusieurs passions ainsi que par de très fortes valeurs familiales, humaines et spirituelles. Il a toujours été d'une très grande écoute ainsi que d'une grande générosité envers son entourage et sa communauté.La famille tient à remercier chaleureusement madame Marie Pruneau pour ses soins et son affection au cours des huit dernières années ainsi que le personnel et l'équipe médicale de la Maison de soins palliatifs de Laval pour l'attention et les soins qu'ils lui ont prodigués au cours des dernières semaines.La famille recevra les condoléances, selon les directives de la Santé Publique, au complexe funéraire Alfred Dallaire Memoria le samedi 5 décembre 2020, de 14h00 à 17h00. Une célébration commémorative aura lieu en privé au préalable.Pour ceux et celles qui le désirent, au lieu de fleurs, un don peut être fait à la Maison de soins palliatifs de Laval où M. Piché a oeuvré à titre de bénévole dès l'ouverture de l'institution. (655 av. Bellevue, Laval, Qc, H7C 0A8, www.msplaval.ca).