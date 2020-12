MESSIER, Jean-Claude



À Boucherville, le 14 novembre 2020, s'est éteint monsieur Jean-Claude Messier à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse madame Thérèse Hamelin, ses enfants Gilles (Mireille Lamarche), Claire (Michel Valade), France (Jules Morin), Denis (Johanne Gladu), ses petits-enfants Julie, Marie-Paule, Simon-Pierre, Isa Lora, Andréanne, Vanna Jo, Albert, Charles-Antoine, Vincent, ses dix arrière-petits-enfants, ses soeurs Irène Beauchamp et Huguette Deguise ainsi que plusieurs autres parents et amis.Figure marquante de l'alimentation au Québec, il a été précurseur du regroupement des marchands indépendants sous la bannière Métro dont il fut président de 1965 à 1980.Un hommage se tiendra en privé, en raison des circonstances actuelles, le dimanche 13 décembre à 10h30, au Complexe funéraire Pierre Tétreault. L'hommage sera diffusé sur le web en direct ou en différé. Voici le code pour accéder à la cérémonie via internet :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue de Boucherville ou à la Société Alzheimer Rive-Sud.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941