BOURDON, Dolorès

(née Théorêt)



À Valleyfield, le 17 novembre, " notre belle Dolorès ", fille de Willie Théorêt et d'Anna Desjardins, épouse de feu René Bourdon, est décédée à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses deux fils, André et Régent (feu Denise Charest) Bourdon, ses petits-enfants Pierre-Paul, David, Alex et Noémie ainsi que ses arrière-petits-enfants, Mila, Edgar et Marianne. Lui survivent son frère Fernand, ses soeurs Marguerite, Sylvia et Marie-Rose (Germain) et de nombreux cousin-es, nièces, neveux et ami-es.17e d'une famille de 23 enfants (Théorêt-Dupont-Théorêt), Dolorès a grandi sur le rang Sainte-Marie à Pointe-Claire et vécu la majeure partie de sa vie à l'Île-Perrot. Elle était la belle-fille de feu Émile Bourdon et Albina Desparois autrefois de Châteauguay.Femme de coeur et aimante, elle trouvait les petits bonheurs là où ils étaient. Les personnes qui l'ont côtoyée ne gardent que de beaux souvenirs d'elle.Une célébration de la vie de Dolorès aura lieu quand la situation sanitaire le permettra.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou toute autre cause de votre choix.