Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Les Louanges conclut sa tournée

En dépit de sa tournée annulée en raison de la pandémie, l’artiste originaire du Vieux-Lévis sera de retour chez les siens, samedi soir, avec un spectacle unique. En direct de la petite salle intime L’Anglicane, sur le coup de 21 h, Vincent Roberge, alias Les Louanges, célébrera la fin de la tournée La nuit est une panthère, qui sera, pour l’occasion, agrémentée de capsules vidéo exclusives.

▶ Quand : Samedi soir, 21 h (concert aussi disponible en rattrapage)

▶ Où : langlicane.com

▶ Prix : 15 $

— Sandra Godin

Klô Pelgag en mode virtuel

En entrevue au début du mois, Klô Pelgag m’avait dit qu’elle espérait toujours pouvoir jouer devant public au Palais Montcalm, ce soir. Mais le confinement ayant été prolongé, c’est en mode virtuel qu’elle se produira, en compagnie de cinq musiciens. Le concert laissera une belle place au nouvel album de l’autrice-compositrice, l’excellent Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui se retrouvera assurément dans mon palmarès des albums de 2020.

▶ Quand : Samedi soir, 20 h (concert aussi disponible en rattrapage)

▶ Où : palaismontcalm.ca

▶ Prix : 20 $ à 30 $

— Raphaël Gendron-Martin

Alexander Shelley dirige Richard Strauss et Sibelius

L’OSM aborde trois visions de la mort dans ce concert en webdiffusion à l’affiche jusqu’au 8 décembre. L’œuvre Quatre derniers lieder de Richard Strauss, écrite en fin de vie, est le point fort de ce concert enregistré à la Maison Symphonique. Le spectateur se retrouve au cœur de l’orchestre avec le chef Alexander Shelley et la soprano Adrianne Pieczonka pour cette œuvre tout en beauté. La valse triste de Sibelius et Mort et transfiguration de Strauss, avec une finale toute lumineuse, sont aussi au programme.

▶ Prix : 23 $

▶ Où : osm.ca

— Yves Leclerc