Au plus fort la... poche

Malgré une victoire mémorable au mythique circuit de Talladega en octobre et un brillant parcours en fin d’année, Raphaël Lessard n’est toujours pas assuré de disputer une deuxième saison à temps plein dans la série des camionnettes NASCAR.

L’entourage du jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce n’a pu trouver les fonds nécessaires pour lui permettre de conserver son volant au sein de la réputée écurie Kyle Busch Motorsports (KBM) en 2021.

Et cette dernière n’a pas eu à chercher trop longtemps pour lui dénicher un remplaçant. L’argent a parlé. La bonne nouvelle, pour Lessard, c’est qu’une autre équipe de pointe engagée dans la troisième division du NASCAR, GMS Racing, lui a fait une proposition, moyennant toutefois des sommes astronomiques pour rouler à bord de l’un de ses bolides.

On parle ici d’environ un million de dollars américains pour les 12 courses (sur les 22 inscrites au calendrier), selon nos informations. Pour une saison complète, la facture s’établirait à 1,8 M$ US, qu’on n’a toujours pas réussi à trouver.

Triste réalité

À 19 ans, Lessard fait face à cette triste réalité à laquelle sont confrontés tous ceux qui rêvent de percer un jour les plus hautes sphères de la course automobile.

Les « volants clés en main » sont en effet très rares, surtout quand il est question des ligues majeures du stock-car américain. Pour y accéder, il faut des années de sacrifices, l’implication de commanditaires généreux et des contacts très fructueux.

Chase Elliott, âgé de 25 ans, en est le parfait exemple. Couronné champion de la Coupe NASCAR il y a quelques semaines à peine, il est le fils de Bill, lui-même titré dans la spécialité 32 ans plus tôt.

Fortunes familiales

L’autre voie royale, c’est de compter sur des fortunes familiales colossales. Les Canadiens Lance Stroll et Nicholas Latifi doivent leur participation en Formule 1 au compte de banque bien garni de leur papa.

Lessard, lui, a été soutenu par son père François — propriétaire d’une entreprise de transport en Beauce — qui, à un moment donné, n’a eu d’autre choix que de fermer le robinet.

La contribution d’investisseurs québécois passionnés de NASCAR a assuré au jeune Lessard de courir dans la série des camionnettes en 2020. Quelques-uns ont déboursé personnellement des centaines de milliers de dollars, rien de moins. Il appert que certains de ces parraineurs ont quitté l’aventure. Malgré ses coups d’éclat, rien n’est acquis pour Lessard. C’est un éternel recommencement chaque année.

À la mi-décembre

Le problème, c’est que des dizaines de pilotes de son âge frappent à la porte. Parfois moins doués, ils arrivent avec des gros dollars. Vous savez, ces gens nés dans ces familles qui craignent davantage la fin du monde que la fin du mois.

À moins de trois mois du coup d’envoi de la nouvelle saison, Lessard ne sait toujours pas s’il pourra participer aux 22 étapes inscrites au calendrier en 2021.

« On travaille fort pour trouver le budget, a dit Lessard, cette semaine, en entrevue au Journal de Montréal. Si on est limités à une saison de 12 courses, on va tout faire pour revenir courir à temps plein en 2022. »

Or, selon toute vraisemblance, l’écurie GSM a exigé des garanties financières à la mi-décembre pour conclure une entente.

► Raphaël Lessard sera l’un des invités de l’émission Tout le monde en parle, dimanche soir, sur les ondes de la télé de Radio-Canada. Puis, la semaine prochaine, il répondra aux questions de Julie Snyder dans la cadre du talk-show La semaine des 4 Julie au réseau Noovo.

Calendrier 2021 de la série des camionnettes NASCAR Camping World

› Vendredi 12 février

Daytona, Floride | Ovale

› Vendredi 19 février

Homestead, Floride | Ovale

› Vendredi 5 mars

Las Vegas, Navada | Ovale

› Samedi 20 mars

Atlanta, Géorgie | Ovale

› Samedi 27 mars

Bristol, Tennessee | Ovale *

› Samedi 17 avril

Richmond, Virginie | Ovale

› Samedi 1er mai

Kansas City, Kansas | Ovale

› Vendredi 7 mai

Darlington, Caroline du Sud | Ovale

› Samedi 22 mai

Des Amériques, Texas | Circuit routier

› Vendredi 28 mai

Charlotte, Caroline du Nord | Ovale

› Samedi 12 juin

Fort Worth, Texas | Ovale

› Vendredi 18 juin

Nashville, Tennessee | Ovale

› Samedi 26 juin

Pocono, Pennsylvanie | Ovale

› Vendredi 9 juillet

Knoxville, Iowa | Ovale *

› Samedi, 7 août

Watkins Glen, New York | Circuit routier

SÉRIES ÉLIMINATOIRES

› Vendredi 20 août

Gateway, Illinois | Ovale

› Dimanche 5 septembre

Mosport, Ontario | Circuit routier **

› Jeudi 16 septembre

Bristol, Tennessee | Ovale

› Vendredi 24 septembre

Las Vegas, Navada | Ovale

› Samedi 2 octobre

Talladega, Alabama | Ovale

› Samedi 30 octobre

Martinsville, Virginie | Ovale

› Vendredi 5 novembre

Phoenix, Arizona | Ovale

* Épreuves sur terre battue | ** Seule course au Canada | Source : nascar.com