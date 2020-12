TURGEON, Gisèle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Gisèle Turgeon survenu à Joliette, le 20 novembre 2020, à l'âge de 95 ans. Elle était la fille de feu M. Alphonse Turgeon et feu Mme Dolorès Bisson. Elle était l'épouse de feu M. François Doucet. Elle part rejoindre ceux qu'elle a aimés.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Gilles, Nicole, Pierre, Yves, Marie-Claude, Martine, Roland, Carole, Jean-Marc et Daniel, et leurs enfants, ainsi que d'autres parents et ami(e)s.En raison de la situation actuelle, les funérailles de Mme Turgeon seront célébrées ultérieurement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Montréal.La famille tient à remercier le personnel des soins du CHSLD St-Eusèbe pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Turgeon.La direction a été confiée à la: