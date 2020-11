LAFORTUNE, Denise



De Rawdon, le 20 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Denise Lafortune, épouse de feu M. Roland Le Bon.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie, Alain (Nathalie Tessier), Dany (Stéphane Grenier), sa bru Chantal Desrochers (feu Stéphane Le Bon), ses petites-filles Catherine et Isabelle, son petit-fils Simon, sa soeur Mariette Lafortune, son frère Pierre Lafortune ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux amis et amies.La famille recevra les condoléances le mercredi 2 décembre de 17h à 19h au Complexe Funéraire Urgel Bourgie Athos, 3955, Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Qc, H4N 2N6.Un hommage lui sera rendu ce même jour à 19h à la chapelle du complexe.