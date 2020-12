AUDET, Gilbert



Entouré de sa conjointe et de ses enfants, M. Gilbert Audet est décédé le 20 novembre 2020, à l'âge de 89 ans à la suite d'un long combat contre le cancer.Il a été l'époux de deux femmes extraordinaires: Jeanne Picard, la mère de ses enfants, décédée en 1993 ainsi que Causette Bérubé, sa complice des 26 dernières années.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants Sylvie (Michel Besner), Alain (Raphaël Alyman), Manon (Daniel Taupier) et Nathalie (Jean-François Parent), ses neuf petits-enfants Nicholas (Marie-Soleil Vaillancourt), Vanessa, Cole, Thomas, Antoine, Etienne, Olivier, Camille et Xavier, ses deux arrière-petits-fils Tristan et Noah, son frère Jean-Marie, sa soeur Antoinette, de nombreux neveux et nièces ainsi que son beau-fils Denis Bérubé (Nicole Côté). Il va rejoindre aujourd'hui ses parents, frères et soeur défunts.La famille accueillera parents et amis le samedi 12 décembre 2020 entre 13h00 et 16h00. Afin de respecter les mesures imposées par la Santé publique, une brève visite est permise, 25 personnes à la fois, tout en portant le masque et en respectant la distanciation sociale.Une cérémonie privée sera célébrée à partir de 16h00 en présence de sa conjointe, de ses enfants et petits-enfants.La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal pour les bons soins prodigués les derniers mois et tout particulièrement le Dr Schellenberg et Anne-Marie notre dévouée travailleuse sociale.Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait à la Fondation du Cancer des Cèdres.https://www.cedars.ca/aidez-nous/ donations