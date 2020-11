Danièle Sauvageau aurait aimé avoir une chance

Les équipes de la Ligue nationale de hockey sont-elles en retard en matière d’inclusion féminine dans leurs opérations sportives ? Danièle Sauvageau répond par une question : « Où est la ligne de départ ? »

Près d’une vingtaine de femmes occupent des postes reliés aux opérations hockey dans la LNH.

Or, la Canadienne Hayley Wickhenheiser, considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps, était jusqu’à tout dernièrement la seule à œuvrer dans le coaching.

Depuis deux ans, elle seconde Stéphane Robidas dans ses fonctions de directeur du développement des joueurs chez les Maple Leafs de Toronto.

Cette semaine, les Blackhawks de Chicago ont confié un poste similaire à Kendall Coyne Schofield, ex-joueuse étoile de l’équipe américaine.

Plus ouvert dans la NBA et la NFL

On retrouve quatre femmes dans des rôles d’entraîneuses adjointes dans la NBA. Elles sont trois dans la NFL tandis que la MLB en compte une.

« Je n’aurais pas pensé que le football aurait été un des premiers sports à ouvrir ses portes aux femmes, commente Danièle Sauvageau, l’une des grandes dames du hockey féminin au pays.

« Par contre, le football est plus porté sur la science. C’est ce qui fait que la mixité des genres est arrivée plus vite dans ce sport. Ça prend beaucoup de monde pour offrir les services aux athlètes et aux entraîneurs. »

Première dans la LHJMQ

Danièle Sauvageau fait partie du monde du hockey depuis environ 35 ans. Elle a été la première entraîneuse – c’était à titre d’adjointe – dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Elle a travaillé sous les ordres de Gaston Therrien avec le Rocket de Montréal, lors de la saison 2000-2001. Le poste lui avait été offert par Serge Savard.

« Le Rocket était une nouvelle équipe dans la ligue », rappelle-t-elle.

« Je me fichais bien que l’on dise que mon embauche était un stunt publicitaire. J’avais la chance de travailler avec les joueurs tous les jours sur la glace. C’est ce que je voulais faire. »

Un an plus tard, Mme Sauvageau menait la formation canadienne féminine à une première médaille d’or olympique aux Jeux de Salt Lake City.

Femme polyvalente

La dame a touché à tout dans le hockey. Elle a contribué à mettre sur pied le programme de hockey féminin de l’Université de Montréal. Elle travaille depuis un an et demi à la création d’un centre de haute performance pour le hockey féminin.

Sa réputation n’a d’égale que celle qu’elle s’est forgée dans les forces de la Gendarmerie royale du Canada et du Service de police de Montréal.

Malgré son curriculum bien rempli, personne n’a daigné lui accorder une chance dans la LNH. La ligne de départ, comme elle le dit, c’est là qu’elle commence.

« Pour entrer dans le milieu, il faut obtenir une chance, dit-elle. Ça prend des gens qui sont ouverts à la mixité des genres.

« Comment expliquer que l’on voit ça davantage dans d’autres sports ? Je pense entre autres aux disciplines olympiques. Il y a des femmes qui dirigent des gars et des hommes qui supervisent des filles.

« Pourquoi le hockey n’arrive pas à faire ça ? »

Deux discours

Mme Sauvageau a offert ses services à trois équipes de la LNH, dont le Canadien, il y a plusieurs années. Mais celles-ci lui ont répondu qu’elles ne se sentaient pas prêtes à faire place à une femme dans leur personnel d’entraîneurs.

Il y a une tendance au changement depuis quelques années, mais l’évolution se fait très lentement.

« Les postes sont souvent accordés aux hommes parce qu’ils ont joué la game », dit Mme Sauvegeau.

« On se dit que si un tel a été un bon joueur, il va probablement devenir un bon entraîneur ou un bon directeur général. Pourtant, on l’a vu avec Wayne Gretzky, ce n’est pas nécessairement le cas.

« Une femme, elle, va se faire dire qu’elle n’a jamais joué dans la Ligue nationale. »

Pourtant, plusieurs directeurs généraux et entraîneurs, du passé et d’aujourd’hui, n’ont jamais donné dans un match de la LNH.

Les célèbres Frank Selke et Sam Pollock, qui ont bâti les grandes équipes du Canadien du milieu des années 1940 à la fin des années 1970, n’ont jamais été des joueurs professionnels.

La carrière de joueur de Scotty Bowman a pris fin au niveau junior en raison d’une grave blessure (fracture du crâne).

La pression de gagner

Julien BriseBois et Jon Cooper, qui ont mené le Lightning de Tampa Bay à la coupe Stanley en septembre, n’ont pas joué chez les professionnels non plus.

« Au départ, la Ligue nationale demeure un milieu très fermé », continue Mme Sauvageau.

« Certains entraîneurs ont dirigé trois, quatre ou cinq équipes. Mais d’autres, qui avaient beaucoup de potentiel, n’ont eu qu’une chance parce qu’ils étaient méconnus.

« La pression de gagner est un autre facteur. Les directeurs généraux et les entraîneurs doivent produire des résultats. Ils préfèrent donc s’entourer de connaissances avec lesquelles ils pensent y arriver. »

Payer pour travailler

Le regretté Pat Quinn, qui avait conduit l’équipe canadienne masculine à une première médaille d’or olympique en 50 ans aux Jeux de 2002, a offert à Mme Sauvageau de se joindre aux Maple Leafs de Toronto à titre de psychologue sportive.

« Il n’avait pas beaucoup d’argent à m’offrir », raconte-t-elle.

« Je lui ai dit qu’il me fallait un poste à temps plein et un contrat s’il me fallait déménager à Toronto. Personne ne veut travailler pour un salaire de 5000 $ ou 6000 $ par année. On dirait que lorsque tu es une femme, tu dois acheter une job. »

Elle a tourné la page

Danièle Sauvageau n’est pas tant amère que déçue. Elle aurait bien aimé avoir une chance de travailler dans la cour des grands, mais elle n’en rêve plus.

« Vient un moment où tu dois te protéger, dit-elle. Je me suis faite à l’idée. Je continue dans la mesure de mes moyens avec l’espoir d’aider les femmes à obtenir l’opportunité que l’on recherche. »

Les fédérations doivent donner l’exemple

Danièle Sauvageau pense que Hockey Canada, Hockey Québec et les autres fédérations provinciales au pays devraient servir de modèles pour la cause des femmes.

« Ça devrait commencer à ce niveau », estime-t-elle.

« Les fédérations n’existent pas seulement pour faire rayonner leur sport. Elles ont des responsabilités morales. L’équité des genres devrait être au nombre de leurs priorités.

« Personne ne va me faire croire qu’une femme n’est pas capable de faire du hockey masculin. Les fédérations ont du travail à faire à cet égard. »

DG aux idées modernes

Mme Sauvageau a sauté de joie lorsque les Maple Leafs de Toronto ont embauché Hayley Wickhenheiser à titre d’adjointe au directeur du développement des joueurs.

Photo courtoisie

Elle aime à penser qu’il y a un peu d’elle dans cette nomination puisqu’elle a dirigé Wickhenseiser avec l’équipe canadienne.

À ses yeux, cette avancée a été rendue possible par la présence d’un directeur général aux idées modernes chez les Leafs.

« Kyle Dubas est un homme de 34 ans qui n’a pas vraiment joué au hockey », souligne-t-elle.

« Il a une vision différente de la moyenne des directeurs généraux. »

Dubas a arrêté de jouer au hockey à 14 ans en raison d’une commotion cérébrale. Il possède un diplôme en administration sportive de l’Université Brock, située à Saint Catharines, en Ontario.

Pendant ses études, il est devenu recruteur pour les Greyhounds de Sault Sainte Marie, de la Ligue junior de l’Ontario. À sa sortie de l’université, il est devenu le plus jeune agent certifié par l’Association des joueurs de la LNH. Il a ensuite été directeur général des Greyhounds.

Deux discours

À 28 ans seulement, Dubas devenait adjoint au directeur général des Maple Leafs de Toronto, qui n’était nul autre que Lou Lamoriello. Il lui a succédé à l’âge de 32 ans.

« On a rarement vu une femme avoir droit à ce genre d’opportunité dans le sport », souligne Danièle Sauvageau.

« On nous sert l’argument que nous ne sommes jamais tout à fait prêtes pour travailler dans la Ligue nationale.

Cammi Granato

Avec le Kraken de Seattle

« Par contre, ils sont prêts à développer un homme. On connaît le parcours de Julien BriseBois. Quand il a commencé avec le Canadien, il négociait les contrats. On lui a ensuite fait gravir les échelons avec le résultat que l’on voit aujourd’hui. »

Mme Sauvageau fonde toutefois de grands espoirs en Cammi Granato, qui est recruteuse au niveau professionnel avec le Kraken de Seattle, Hayley Wickenheiser et Kendall Coyne Schofield .

« Si elles font bien, elles vont ouvrir les portes pour d’autres femmes », conclut-elle.