Des jeux de société sous le sapin

Noël approche à grands pas et il est temps de vous offrir des suggestions pour gâter vos amateurs de jeux de société ou tout simplement la famille, qui aura bien du temps à tuer pendant les Fêtes.

Dans cette première livraison de deux, nous vous proposons des jeux qui vont interpeller les plus jeunes de même que les joueurs qui aiment les jeux un peu moins compétitifs, qui sont regroupés dans la catégorie abstraite.

On pense aussi à vos soirées des Fêtes où vous aurez envie de rigoler et de lâcher votre fou un peu.

Enfants

Mia London et l’affaire des 625 fripouilles

Photo courtoisie

2-4 joueurs

5 ans +

24,99 $

Un beau jeu d’enquête fort simple qui s’adresse aux plus jeunes et dans lequel vous allez tenter de découvrir qui a commis le crime à l’aide de pages mobiles dans un petit carnet. C’est simple et super ludique.

Zombie Teenz Evolution

Photo courtoisie

2-4 joueurs

8 ans +

29,99 $

Un jeu évolutif qui se modifie avec des enveloppes que l’on ouvre à mesure que l’on progresse. Ça donne le goût d’enfiler les parties pour voir ce qui nous attend.

Dragomino

Photo courtoisie

2-4 joueurs

5 ans +

31,99 $

Un Kingdomino pour les plus jeunes où l’on place des dominos dans le but de découvrir des œufs de dinosaures qui rapportent des points de victoire. Rapide, simple et beau.

Via Magica

Photo courtoisie

2-6 joueurs

7 ans +

29,99 $

Des petits sorciers qui tentent d’ouvrir des portails magiques pour obtenir des pouvoirs et amasser des points. Jeu très joli et simple à maîtriser qui plaira aussi aux parents.

Str!ke Harry Potter

Photo courtoisie

2-5 joueurs

8 ans +

26,99 $

Un jeu de dés où on combat dans une arène et on envoie des sorts qui peuvent nous avantager ou nuire aux autres et où on peut faire des coups à ses adversaires. Un plaisir un peu délirant et amusant.

Ghost Adventure

Photo courtoisie

1-4 joueurs

8 ans +

39,99 $

Un jeu d’adresse super bien pensé où, pour réaliser des objectifs et suivre des quêtes, les joueurs vont devoir guider une toupie au moyen de plateaux en les tenant dans leurs mains pour ainsi valider des objectifs. C’est presque un jeu vidéo en 3D.

La vallée des Vikings

Photo courtoisie

2-4 joueurs

6 ans +

39,99 $

Un jeu d’adresse où on incarne des Vikings qui tentent d’amasser de l’or en faisant tomber des barils. Super ludique pour les plus petits.

Abstraits

Flash 8

Photo courtoisie

1-4 joueurs

7 ans +

29,99 $

Des électrons que l’on déplace pour réaliser des motifs avant les autres joueurs et ainsi amasser des points. Rapide et amusant.

Calico

Photo courtoisie

1-4 joueurs

14 ans +

39,99 $

On plonge dans un univers félin dans ce jeu où il vous faut créer la courtepointe la plus confortable pour y attirer des chats, qui vous feront marquer des points.

Queenz

Photo courtoisie

2-4 joueurs

8 ans +

49,99 $

Vous devez créer des jardins d’orchidées et plus il y en aura de la même couleur, plus vous ferez de points. Vous devrez aussi disposer des ruches et tenir compte des abeilles présentes sur les fleurs. Un joli casse-tête.

La famille Azul

Photo courtoisie

2-4 joueurs

8 ans +

Il existe trois Azul, l’original (43,99 $), Les vitraux de Sintra (49,99 $) et Les pavillons d’été (49,99 $). Il s’agit de jeux où l’on doit placer des tuiles selon certains motifs et ils sont très réussis.

Coatl

Photo courtoisie

1-4 joueurs

10 ans +

49,99 $

Jeu de créateurs québécois très beau visuellement où vous devez créer des serpents inspirés de la culture Maya. Fluide et facile à comprendre.

Barenpark

Photo courtoisie

2-4 joueurs

8 ans +

49,99 $

Vous devez, à l’aide de tuiles, créer le plus beau zoo pour ours en disposant astucieusement les tuiles les plus payantes. Un genre de Tetris en 3D.

Sagrada

Photo courtoisie

1-4 joueurs

14 ans +

56,99 $

Vous devez créer de beaux vitraux des dés de couleur en respectant les restrictions de votre carte personnelle. Magnifique visuellement et simple à apprendre.

Ambiance

Tu te mets combien (TTMC)

Photo courtoisie

2-16 joueurs

14 ans +

54,99 $

Un jeu-questionnaire atypique où vous pouvez choisir le niveau de la question à répondre, mais attention, les mauvais choix peuvent vous faire reculer. Très amusant.

Stay Cool

Photo courtoisie

3-7 joueurs

12 ans +

29,99 $

Jusqu’à quel point peut-on faire plusieurs choses en même temps ? Vous allez devoir répondre à des questions qui viennent de partout en utilisant votre tête et vos mains. Pas facile et déjanté.

Décrypto

Photo courtoisie

3-8 joueurs

12 ans +

29,99 $

Un jeu très bien fait où vous devez faire découvrir des codes à vos coéquipiers à l’aide d’indices que l’équipe ne doit pas intercepter.

Master Word

Photo courtoisie

3-6 joueurs 12 ans +

29,99 $

À mi-chemin entre Codenames et Décrypto, ce jeu coopératif exige que les joueurs travaillent ensemble pour trouver un mot que seul le maître mot connaît. Parties rapides.

Paranormal Detective

Photo courtoisie

2-6 joueurs

12 ans +

49,99 $

Un jeu d’enquête déjanté où les façons de trouver des indices diffèrent et rivalisent d’ingéniosité ou de ridicule, tout dépend comment vous allez vous en tirer.

Vin Mystère

Photo courtoisie

2-24 joueurs

18 ans +

34,99 $

Boire du vin pour jouer, que demander de mieux ? Création de la sommelière Jessica Harnois où les équipes tentent de découvrir un vin à travers différents critères et en misant.

Lol :) – Le jeu

Photo courtoisie

2-16 joueurs

10 ans +

29,99 $

Vous devez recréer des sketchs de la populaire émission LOL :), c’est parfait pour faire lever le party ou encore quand le party est déjà pris.