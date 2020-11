GROULX, Charles-André



À Terrebonne, le 20 novembre 2020, à l'âge de 94 ans, M. Charles-André Groulx est décédé de la COVID-19.Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Fournel et ses fils Réjean (Carole) et Mario (Louise), ses petits-enfants Pierre-Olivier (Alyssa) et Maxime (Marilou), sa belle-soeur Hélène Fournel, ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie et de la situation actuelle, la famille souhaite vivre ce deuil dans l'intimité.Un gros merci aux personnels du CHSLD des Moulins pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués tout au long de sa maladie.