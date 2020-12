DESJARDINS, Marcelle



Le 25 novembre 2020, après avoir livré une lutte acharnée contre la maladie qui lui a effacé peu à peu sa personnalité si généreuse, entourée de ses enfants, Marcelle Desjardins s'en est allée vers la Lumière.À l'âge de 81 ans, elle laisse dans le deuil Marcel Chartrand, son époux, Marc, Sylvie et Marie-Claude, ses enfants, leurs conjoints (France, Guylain, Robert), Alexis, son petit-fils, ses frères, soeurs, neveux, nièces, sa belle-famille et ses amis.Pour honorer sa mémoire, nous vous invitons à écrire une pensée sur la page Facebook "En mémoire de Marcelle Desjardins":https://www.facebook.com/groups/708696966732989/?ref=shareLes funérailles se dérouleront dans la plus stricte intimité.Des dons en sa mémoire à la Fondation Pallia-vie seraient appréciés.Remerciements spéciaux aux préposés du CLSC Montcalm pour leurs services attentionnés. Nous vous remercions du fond du coeur.