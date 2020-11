Est-ce le temps de remplacer Carson Wentz à Philadelphie?

À Philadelphie, les partisans dégoûtés des Eagles réclament plus que jamais un changement au poste de quart-arrière. Carson Wentz semble en pleine déroute, mais les Eagles continuent de placer leur confiance en lui. Cet entêtement s’explique uniquement par le fait que l’équipe s’est lié elle-même les mains.

Ce n’est pas la première fois que la présence de Wentz aux commandes de l’attaque est remise en question dans la bouillante ville de l’amour fraternel. Dès que Nick Foles a guidé les Eagles, de manière improbable, vers leur unique conquête du Super Bowl en février 2018, plusieurs voix s’élevaient pour que les Eagles lui confient le ballon. Et ce, même si, à cette époque, Wentz montrait des signes ultraprometteurs.

Les Eagles ne sont pas tombés dans le panneau et ont jugé que Foles n’avait été qu’un miracle éphémère. Avec du recul, difficile de les contredire...

Lourd contrat

Le problème n’est pas d’avoir remis les clés à Wentz, mais plutôt de lui avoir consenti un monstrueux contrat en 2019. Le quart-arrière, à ce stade de sa carrière, avait déjà été ralenti par une blessure au genou, une blessure au dos et une commotion cérébrale.

À trois reprises, il n’a pas été en mesure de boucler la saison en poste. Il n’est, bien sûr, pas responsable de ces malheurs répétés, mais avant de s’attacher à un quart-arrière, toute organisation doit d’abord s’assurer qu’il peut durer et que les blessures dont il a souffert n’altèrent pas son jeu. Rien n’est moins sûr dans le cas de Wentz.

Les gros contrats sont souvent une orgie de chiffres et le montant définitif ainsi que les années ne sont pas des éléments si révélateurs dans la NFL. Ce qui ne ment pas, toutefois, c’est la structure. Dans le cas de Wentz, les Eagles pourraient difficilement le libérer sans en ressentir de lourdes conséquences sur leur plafond salarial lors des deux saisons à venir.

Ils ont investi énormément dans Wentz, autant en ce qui concerne les choix au repêchage pour l’obtenir qu’en argent pour le garder avec eux. Le divorce, même s’il est souhaitable pour bien des partisans, se voudrait une affaire complexe. Les Eagles n’ont qu’eux à blâmer pour avoir misé à ce point sur Wentz dans une période d’incertitude.

Et Jalen Hurts?

Preuve que les Eagles eux-mêmes n’étaient pas convaincus à 100% de la fiabilité de leur investissement considérable, ils ont mis la main, au dernier repêchage, sur le quart-arrière Jalen Hurts. Pas comme police d’assurance lointaine en sixième ronde, mais bien comme un projet sérieux, en deuxième ronde.

Jusqu’ici, les Eagles ne l’ont utilisé (très mal d’ailleurs) que pour quelques jeux. Hurts offre un potentiel athlétique extraordinaire. La saison dernière, à l’Université de l’Oklahoma, il a lancé 32 passes de touché et couru pour 20 autres.

Il est évident que sa présence sur les lignes de côtés titille les amateurs. Est-ce que l’entraîneur-chef Doug Pederson n’a pas aimé ce qu’il a vu de lui à l’entraînement jusqu’ici? Lui seul peut répondre à cette question.

Avant son autre débâcle face aux Browns dimanche dernier, Wentz était classé bon dernier parmi les partants, cette saison, avec 58,2% de passes complétées et 31e pour les verges (6,1) par tentative de passe. Ses 14 interceptions sont aussi un sommet peu enviable dans la ligue.

Pederson a mentionné que s’il se tournait vers Hurts à ce stade-ci de la saison, alors que les Eagles sont au sommet de la risible division Est, il s’agirait d’un mauvais message dans le vestiaire. Que c’est comme si le drapeau blanc était agité.

Vraiment? Il y a fort à parier que les Eagles ne souhaitent tout simplement pas se retrouver avec le réserviste le mieux payé de la ligue en Carson Wentz.

LES CHOIX DU JOURNAL

Dolphins de Miami (6-4) vs Jets de New York (0-10)

TUA SOUS LA LOUPE

Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa a été retiré du match de dimanche dernier en raison d’une contre-performance, sa première véritable à ce jour. Puis, mercredi à l’entraînement, il s’est blessé au pouce gauche. Pas idéal pour un quart gaucher et sa présence est incertaine. S’il joue, Tagovailoa doit rebondir face aux Jets qui, mine de rien, ont marqué 27 et 28 points à leurs deux derniers matchs avec Joe Flacco aux commandes. Sam Darnold devrait retrouver son poste.

Dolphins par 10

Cardinals de l’Arizona (6-4) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (4-6)

SURPRISE POSSIBLE

Les Cardinals sont actuellement minés par des blessures sur le front défensif, ce qui pourrait permettre aux Patriots de revenir au style qui leur a donné les meilleurs résultats cette saison, soit une dose lourde d’attaque terrestre. Le porteur Rex Burkhead est blessé, mais Sony Michel est prêt à reprendre le boulot et le tandem avec Damien Harris peut faire des dégâts. Défensivement, les Patriots en arrachent, mais ils pourraient faire face à un Kyler Murray ralenti par une blessure à l’épaule.

Patriots par 2

Panthers de la Caroline (4-7) vs Vikings du Minnesota (4-6)

RETROUVAILLES ATTENDUES

Le quart-arrière des Panthers Teddy Bridgewater est prêt à revenir au jeu et ce sera contre l’équipe qui lui a donné sa première chance, mais qui l’a ensuite laissé filer. Il sera extrêmement motivé et les Vikings croulent au 26e rang contre la passe. L’attaque des Panthers pourrait toutefois passer peu de temps sur le terrain si Dalvin Cook porte le ballon à répétition pour les Mauves. Les Panthers sont exploitables et les Vikings gagnent plus de 150 verges au sol par rencontre.

Vikings par 3

Browns de Cleveland (7-3) vs Jaguars de Jacksonville (1-9)

CHUBB EN CONTRÔLE

Nick Chubb est l’un des porteurs dont l’impact sur son équipe est le plus évident. En cinq matchs complets avec lui cette saison, les Browns ont couru en moyenne pour 209,8 verges, avec neuf touchés au sol. En quatre matchs complets sans lui, leur moyenne a chuté à 95,5 verges, avec aucun touché au sol. Même sans Myles Garrett et Denzel Ward en défensive, les Browns ont le plaisir d’affronter le réserviste de carrière Mike Glennon aux commandes de l’attaque des tristes Jags.

Browns par 9

Titans du Tennessee (7-3) vs Colts d’Indianapolis (7-3)

PRISE 2

Il y a deux semaines, les Colts surprenaient les Titans, qui étaient favoris. Cette fois, les preneurs aux livres favorisent les Colts, même si Philip Rivers est blessé à l’orteil. Il devrait jouer, mais ne sera pas à son mieux. Dans les six dernières semaines, les Titans ont affronté quatre fois de grosses défensives et, lors de chaque occasion, ils ont été limités à moins de 300 verges d’attaque. Mais les Titans lui donneront le ballon plus souvent que les 19 fois d’il y a deux semaines.

Titans par 4

Giants de New York (3-7) vs Bengals de Cincinnati (2-7-1)

PITIÉ POUR LES BENGALS!

Déjà, même avec Joe Burrow en poste, la saison des Bengals n’étaient pas facile. Au moins, l’équipe se montrait compétitive. Maintenant qu’ils sont privés de leur quart-arrière, les tigrés risquent de dérailler solidement. Brandon Allen sera le partant, lui qui ne compte que trois départs en carrière et qui n’a complété que 46% de ses passes. Les Giants sont loin d’être une puissance, mais leur défensive joue plutôt bien. Les Bengals se consoleront au repêchage.

Giants par 10

Chargers de Los Angeles (3-7) vs Bills de Buffalo (7-3)

GARE AU MATCH PIÈGE

Les Bills devraient, sur papier, gagner sans trop de difficultés. Sauf que le quart des Chargers Justin Herbert est en feu, avec 22 passes de touché et seulement six interceptions. Il a complété au moins 67% de ses passes dans trois des quatre derniers matchs. Les adversaires des Bills complètent justement 67,9% de leurs passes contre eux, ce qui positionne leur défensive au 23e rang à ce chapitre. Il y a lieu de se méfier. En fin de compte, difficile quand même de miser contre l’attaque productive des Bills.

Bills par 7

Raiders de Las Vegas (6-4) vs Falcons d’Atlanta (3-7)

DUEL EXPLOSIF EN VUE

L’attaque des Raiders roule à plein régime avec au moins 31 points lors des trois derniers matchs. Derek Carr profite d’une excellente protection et n’a été victime d’aucun sac à ses deux derniers départs. Voilà qui augure bien contre une défensive aussi inepte pour freiner la passe que pour appliquer de la pression. Les Falcons peuvent tout de même tenir tête une partie du match aux Raiders grâce à leur attaque aérienne (280 verges par partie) et les Raiders ne revendiquent que 11 sacs.

Raiders par 6

49ers de San Francisco (4-6) vs Rams de Los Angeles (7-3)

L’HEURE DE LA REVANCHE

Les Rams ont pris la tête de la compétitive division Ouest, mais la marge de manœuvre est ridiculement mince. Les 49ers ne sont plus les mêmes qu’en 2019 avec leur myriade de blessés, mais deux joueurs offensifs explosifs, Raheem Mostert et Deebo Samuel, devraient revenir au jeu. Mostert a vu peu d’action, mais il montre une moyenne de 5,9 verges par portée. Les Rams ne peuvent s’asseoir sur les succès de leur défensive et devront marquer beaucoup de points.

Rams par 6

Saints de La Nouvelle-Orléans (8-2) vs Broncos de Denver (4-6)

ENCORE TAYSOM HILL

Les Saints poursuivent l’aventure avec Taysom Hill au poste de quart-arrière et il sera intrigant de le voir à l’œuvre à Denver, où il n’est jamais facile de gagner. Les Broncos ont bien des lacunes, mais se défendent très bien contre la passe, eux qui ne donnent que 224,8 verges par match (9e rang). C’était une chose pour Hill de bien paraître contre la mollassonne défensive des Falcons, mais le défi, cette fois, est réel. La défensive des Saints n’a pas donné de touché à ses trois derniers duels.

Saints par 4

Chiefs de Kansas City (9-1) vs Buccaneers de Tampa Bay (7-4)

AUTRE DUEL BRADY - MAHOMES

Ce sera la quatrième confrontation entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Les trois premiers duels se sont terminés avec des écarts de sept points ou moins. Les Bucs marchent vraiment au rythme de Brady. Dans trois matchs, il a lancé plus d’une interception et en ont résulté trois revers. Mahomes risque d’être ennuyé par la défensive agressive des Bucs qui est troisième pour les sacs (32) et deuxième pour les interceptions (14). Ce ne sera pas simple, mais il trouvera une solution.

Chiefs par 1

Bears de Chicago (5-5) vs Packers de Green Bay (7-3)

TRUBISKY DE RETOUR

Chez les Bears, Nick Foles sera à l’écart, remplacé par Mitchell Trubisky, question de poursuivre de plus belle la chaise musicale. En carrière face aux Packers, Trubisky montre une fiche de 1-4, avec quatre passes de touché et trois interceptions. Pas exactement rassurant! Peu importe, les Packers ont pris un malin plaisir à dominer cette rivalité historique, depuis plusieurs années, avec 11 victoires en 13 matchs. Ah... et la fiche d’Aaron Rodgers face aux Bears? 18-5, avec 47 passes de touché...

Packers par 9

Seahawks de Seattle (7-3) vs Eagles de Philadelphie (3-6-1)

PLUS D’ÉQUILIBRE

Les Seahawks ont renoué avec la victoire, la semaine dernière, grâce à un plus bel équilibre entre la course et la passe. Oui, il faut continuer de laisser les matchs entre les mains de Russell Wilson, mais il doit être appuyé. Le retour du porteur Carlos Hyde a aidé en ce sens et Chris Carson pourrait en faire autant cette semaine. Les Eagles sont sixièmes contre la passe, donc les Seahawks devront courir. La défensive a pris du mieux avec l’arrivée de Carlos Dunlap, qui compte trois sacs en trois matchs.

Seahawks par 6

Ravens de Baltimore (6-4) vs Steelers de Pittsburgh (10-0)

URGENCE CHEZ LES RAVENS

Tout fout le camp chez les Ravens avec trois revers en quatre matchs et une éclosion de la COVID-19 qui a touché le quart-arrière Lamar Jackson. Les deux porteurs DK Dobbins et Mark Ingram sont aussi touchés. On a beau dire que les duels entre les deux ennemis jurés finissent toujours par être corsés, mais quand c’est Robert Griffin III qui remet le ballon à Gus Edwards, l’attaque des Ravens n’est plus la même. Reste à voir si les Ravens contrôleront mieux leur éclosion que leur implosion.