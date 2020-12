ARCHAMBAULT, Richard



Aux soins palliatifs du CHSLD Deux-Rives de Repentigny, le 22 novembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Richard Archambault, conjoint de Mme Christiane Roy.Outre sa coinjointe, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Yvette Martel (feu Marcel Archambault) et Denise Grégoire (feu Jacques Archambault), ses neveux et nièces Lise, Pièrre (Madeleine), Luc (Louise), Sonia (Louis) et son petit-neveu Yann (Anne-Frédérique), ainsi que la famille de sa conjointe.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 décembre de 18h à 22h au371, BOUL. L'ANGE-GARDIENL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoUn maximum de 25 personnes sera autorisé à l'intérieur du salon.Les funérailles auront lieu le samedi 5 décembre à 11h en l'église de L'Assomption, suivies de l'inhumation au cimetière. En raison des circonstances, le service aura lieu avec la famille immédiate seulement.