THÉBERGE, Roland



À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 25 novembre, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Roland Théberge, policier retraité du SPCUM.Il laisse dans le deuil son épouse, Hélène Barabé, ses filles Ginette et Nathalie, son fils Jean-Claude, ses petites-filles Joannie et Julie, ses petits-fils Cédric et Mathis, son frère Roger (Adèle), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe :le jeudi 3 décembre de 14h à 16h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer, serait apprécié.