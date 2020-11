Lance Stroll l'échappe en Q2...

Le Québécois Lance Stroll a été éliminé dès la deuxième étape des qualifications au Grand Prix de Bahrein, samedi, et devrait donc partir 13e lors de la course de dimanche.

• À lire aussi: Grand Prix de Bahreïn: Stroll moins rapide que Perez

• À lire aussi: F1 : Cinq dossiers à surveiller d’ici la fin de la saison

Il s’agit d’un dénouement décevant pour Stroll puisqu’il avait signé le deuxième meilleur chrono en Q1, devancé seulement par Lewis Hamilton et sa voiture Mercedes.

Des changements de réglages, en matinée, laissaient donc entrevoir une bonne journée pour Racing Point, mais le Québécois a été incapable d’accéder à la troisième séance des qualifications réservée aux 10 voitures plus rapides en Q2.

Les qualifications se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Stroll, non seulement en cette journée de samedi. Rappelons que le Québécois avait obtenu la position de tête lors du précédent Grand Prix, en Turquie, pour finalement terminer neuvième au terme de la course.

Coéquipier de Stroll chez Racing Point, Sergio Perez s’est pour sa part qualifié cinquième pour le Grand Prix de Bahrein. Hamilton partira premier, devant son coéquipier Valtteri Bottas. Les pilotes de l’écurie Red Bull, Max Verstappen et Alexander Albon, sont respectivement troisième et quatrième et occuperont donc la deuxième ligne au départ.