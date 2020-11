Le guide du skieur en temps de pandémie

L’arrivée de la neige et du temps plus froid dans la dernière semaine a permis à plusieurs stations de ski d’ouvrir quelques pistes, au plus grand plaisir des amateurs.

Après avoir été contraints de mettre fin à leurs opérations plus tôt que prévu l’hiver dernier en raison de la pandémie, les centres de ski ont mis en place de nombreuses mesures afin d’éviter les éclosions de COVID-19.

Pour tous les paliers d’alerte, en tout temps, sur les pistes et dans les remontées mécaniques, les amateurs doivent garder une distance de deux mètres et porter un cache-cou qui couvre le nez.

Le lavage régulier des mains est aussi recommandé.

Accès au chalet

Zone rouge :

- Le chalet peut seulement être utilisé comme refuge pour se réchauffer pour une période limitée. Il est donc interdit de manger, même un repas apporté de la maison, dans le chalet.

- Le masque ou le couvre-visage sont obligatoires à l’intérieur.

- L’accès aux toilettes est permis.

Zones vertes à orange :

- Le nombre de personnes pouvant se trouver à l’intérieur du chalet est limité en fonction de sa superficie.

- Le port du couvre-visage ou du masque est obligatoire à l’intérieur.

- Le service de restauration peut être ouvert selon les mesures mises en place dans le secteur. Il est recommandé de vérifier les règles relatives à la restauration directement auprès des stations de ski avant de s’y rendre.

Remontées mécaniques

Zone rouge :

- Limite d’un télésiège par ménage.

- Pour les télécabines, il y a une limite d’une par ménage ou d’une télécabine pour deux personnes seules.

- Les personnes seules doivent garder une distance de deux mètres dans tous les types de remontée.

Zones vertes à orange :

- L’utilisation d’une remontée par les usagers d’un même ménage doit être privilégiée.

- La capacité d’accueil des télécabines est réduite à 50% de sa capacité.

Écoles de ski

Zone rouge :

- Les écoles de ski sont fermées dans les stations de ski qui se trouvent en zone rouge.

Zones vertes à orange :

- Les écoles de ski sont ouvertes, mais le port d’un cache-cou qui recouvre le nez est obligatoire pour les skieurs de 3 ans et plus.

Boutiques et centres de locations

- Les boutiques de location, les ateliers de réparation et les boutiques sont ouverts dans toutes les zones.

- L’accès est cependant limité afin de permettre la distanciation de deux mètres et le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur.

Déplacements interrégionaux

- Les déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés en provenance ou en direction des zones rouge et orange.

- Les visiteurs doivent respecter les règles relatives à la région d’où ils proviennent et devraient se contenter de visiter une station de ski dans leur région.