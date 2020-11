Le Ritz sous l’Occupation

La romancière américaine Melanie Benjamin a le chic pour trouver des femmes dont l’histoire, atypique, n’a pas toujours été racontée. Après s’être hyper bien documentée, c’est donc la vie de Blanche Ross Auzello qu’elle choisira cette fois de relater.

Jusqu’à présent, on a apprécié tous les livres de la romancière américaine Melanie Benjamin : La femme de l’aviateur, qui se penche sur la vie de l’épouse de Charles Lindbergh, Les Cygnes de la Cinquième Avenue, qui raconte l’amitié très particulière qui a uni l’écrivain Truman Capote à la personnalité mondaine Babe Paley, Hollywood Boulevard, qui lève le voile sur les tout débuts du cinéma hollywoodien, et maintenant, La dame du Ritz.

Cette dame, qui a réellement existé, a un nom : Blanche Ross Auzello. Et tel que le titre nous permet de le deviner, elle a longtemps veillé au confort de tous les richissimes clients du mythique hôtel Ritz de la place Vendôme, son mari Claude étant nul autre que le directeur de l’établissement.

Un palace qui tient occupé

En juin 1940, lorsque l’armée allemande envahira les rues de Paris, c’est au Ritz que ses hauts dirigeants – dont Hermann Göring en personne – choisiront d’établir leurs nouveaux quartiers. Un vrai cauchemar pour le couple Auzello, qui devra dès lors s’habituer à voir des soldats nazis armés jusqu’aux dents circuler partout dans l’hôtel. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, jamais le Ritz ne fermera ses portes pendant l’Occupation. À Blanche de se débrouiller pour accommoder clients à la botte d’Hitler et civils de passage, même si elle est la première à avoir quantité de choses à cacher.

Une lecture passionnante qui nous permet bien plus que de découvrir l’histoire du Ritz : il nous permet de côtoyer une femme dont le parcours a été assez singulier.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Sous le soleil éternel de Finlande

Photo courtoisie

On n’a pas souvent la chance de lire des romans dont l’action se situe en Finlande. Et en prime, celui-ci nous permet de découvrir la plage la plus chaude du pays : Palm Beach Finland. Mais manque de chance, c’est précisément là qu’une femme ne tardera pas à être refroidie. De manière assez burlesque, qui plus est. Car d’un bout à l’autre de ce livre franchement divertissant, ce n’est pas l’humour noir qui manque !

La frontière

Photo courtoisie

Avec ce troisième et dernier volet de la géniale série Cartel, l’écrivain américain Don Winslow nous offre plus de 1000 pages de plaisir sous haute tension. Car même s’il ne travaille plus (pour l’instant !) à la Drug Enforcement Administration, Art Keller ne peut s’empêcher de mener la vie dure aux narcotrafiquants. Surtout depuis que la crise des opioïdes a commencé à faire chaque année des dizaines de milliers de morts aux États-Unis.

Currys à toutes les sauces

Photo courtoisie

Une bonne façon de voyager par les temps qui courent ? Ouvrir ce livre de recettes exotiques et cuisiner ses plats au curry venus de partout : houmous au curry, curry thaï de poulet aux nouilles, dorades grillées au curry breton, porc au curry cambodgien, curry de crevettes façon Kerala... Qu’on aime manger piquant ou non, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Il était une fois James Bond

Photo courtoisie

On pense savoir toutes sortes de choses sur James Bond, l’espion le plus célèbre du cinéma. Qu’il aime la vodka martini (mélangé au shaker, pas à la cuillère !), qu’il collectionne les conquêtes féminines, qu’il a un faible pour les Aston Martin et qu’il a un sens de l’humour assez particulier. Mais qu’en est-il réellement ? En se basant sur les livres de son créateur, le Britannique Ian Fleming, cette bio nous en dit beaucoup plus sur le « vrai » 007.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Incendie nocturne

Nous voici arrivés au 25e opus de la série Harry Bosch. Oui, déjà. Et puisque les personnages de fiction peuvent eux aussi vieillir, on ne tardera pas à découvrir que Bosch, qui s’est fait opérer au genou, doit maintenant se déplacer avec une canne. Ce qui ne sera pas très pratique pour arriver à l’heure aux obsèques de John Jack Thompson, l’homme qui, il y a 30 ans, a été son tout premier coéquipier aux Homicides et qui lui a entre autres enseigné à traiter chaque affaire personnellement.

Ceci étant, même sa veuve ne pourra expliquer une chose : pourquoi John Jack avait tenu à dérober aux scellés le dossier d’une affaire non résolue remontant au tout début des années 1990.

Un cold case et un feu

Comme on peut s’en douter, ce sera à Bosch de le découvrir. Mais comme il est loin d’être au meilleur de sa forme, il va aller trouver Renée Ballard, la jeune inspectrice qu’il a eu la chance de croiser quelques mois plus tôt dans Nuit sombre et sacrée, afin de lui demander un petit coup de main.

Toujours affectée au quart de nuit dans un commissariat d’Hollywood, Ballard a cependant déjà amplement de quoi s’occuper. Un sans-abri a en effet été retrouvé brûlé vif à la suite d’un incendie nocturne et elle sera l’une des seules à réellement vouloir comprendre ce qui s’est passé. Bref, un autre excellent Michael Connelly.