Passez au vert à bord d’un véhicule électrique Kia

D’entre tous les effets qu’elle a produits, la Covid-19 a notamment incité les Québécois à s’interroger sur le rapport qu’ils ont avec l’environnement, dont la relation qu’ils entretiennent avec l’automobile.

À cet égard, selon un récent sondage réalisé par la firme Angus Reid, 46 % des Québécois sont plus conscients de leur impact sur l’environnement depuis le début de la pandémie. Ces mêmes données révèlent également que 52% des Québécois veulent ou prévoient acheter un véhicule électrique pour réduire leur empreinte carbone. Force est d’admettre qu’au-delà de la tendance, un réel virage vers le véhicule vert est amorcé.

Pourtant, à ce jour, la majorité des Québécois n’a jamais conduit de véhicule électrique. Vous êtes d’ailleurs nombreux – et à juste titre – à vous questionner : quelle est la disponibilité des stations de chargement, la durée du chargement et l’autonomie d’une automobile verte? Quel est le coût des véhicules électriques ?

Offrant un large inventaire de véhicules verts actuellement disponibles et fort d’une équipe d’experts en automobile électrique, Kia vous propose quelques informations qui contribueront à alimenter votre réflexion vers une transition verte.

COMMENT CHOISIR UN VÉHICULE VERT ?

Au moment de choisir votre véhicule vert, identifiez bien vos besoins, mais tenez également compte de vos envies. Songez au type de trajet que vous effectuez le plus couramment, aux distances que vous parcourez régulièrement, et surtout, à vos préférences en termes d’espace dans l’habitacle et de style de conduite.

À cet effet, Kia propose des modèles qui n’ont rien à envier :

Soul EV – Premium 2021 et Limited 2021

Compacte sans égale, la Soul EV a été nommée la « voiture urbaine internationale 2020 » – et pour cause.

Les amateurs de choix durables l’apprécient pour son style rigolo et audacieux, mais surtout parce que ce modèle 100 % électrique n’émet aucune émission polluante. Avec une autonomie maximale variant de 248 à 383 km selon la version, ce VUS multisegment compact électrique est pratique et performant autant lors de trajets urbains quotidiens que d’escapades éloignées.

Son système de chargement combiné et sa compatibilité avec les chargeurs CC rapides de niveau 3 (100 kW) permettent d’ailleurs de recharger jusqu’à 80 % de la batterie en seulement 60 minutes. De quoi rouler en toute quiétude, encore et toujours plus loin.

Niro EV 2020, HEV 2020 et PHEV 2020

Modèle polyvalent par excellence, ce véhicule multisegment permet de profiter de tous les avantages des voitures électriques sur et hors route.

Écoénergétique, spacieux et sportif, le Kia Niro EV offre une autonomie maximale de 385 km et atteint jusqu’à 80% de sa pleine charge en seulement 54 minutes à l’aide d’un chargeur CC rapide de niveau 3 (100 kW).

On le retrouve également en version VHÉ (véhicule hybride électrique) avec un moteur électrique léger et un moteur à combustion de 1,6 L. Ces moteurs du Kia Niro HEV 2020 s’utilisent indépendamment ou encore en tandem pour une expérience de conduite agréable et sans inquiétude.

Quant à sa version VHÉR (véhicule hybride électrique rechargeable), le Kia Niro PHEV 2020 est propulsé à la fois par un moteur électrique et un moteur à combustion qui rehausse l’expérience de conduite tout en étant incroyablement écoénergétique.

EST-CE COMPLIQUÉ DE RECHARGER LA BATTERIE D’UN VÉHICULE VERT?

D’emblée, soulignons que les Québécois parcourent en moyenne moins de 50 km par jour. L’autonomie d’une batterie d’un véhicule électrique durera donc généralement quelques jours, voire une semaine, avant qu’un chargement ne soit requis.

Pour le chargement à domicile, un chargeur de Niveau 1 (120 V) permet de recharger un véhicule avec la même prise de courant que celle utilisée pour les appareils électroménagers courants. Le chargeur de niveau 2 (240 V) qui est notamment disponible dans les lieux publics peut aussi être installé à domicile. Le chargeur de niveau 3 (100 kW) CC est, quant à lui, le plus rapide et peut aussi être installé dans une propriété.

Autrement, sur les routes du Québec, on retrouve de plus en plus de bornes publiques à chargement ultra rapide (BRCC) facilement accessibles et hautement efficaces pour vous permettre de poursuivre rapidement votre chemin.

L’ACHAT D’UN VÉHICULE VERT EST-IL ACCESSIBLE?

Grâce à leur grand inventaire, les concessionnaires Kia de la région de Québec proposent une variété de véhicules verts disponibles pour livraison immédiate. Votre virage vers un véhicule vert peut donc s’amorcer aussitôt que vous le souhaitez et dans les meilleures conditions possible.

Quant au prix général des automobiles vertes, sachez que les véhicules électriques étiquetés VÉ (EV - Electric Vehicule) et les véhicules hybrides rechargeables étiquetés VHR (PHEV - Plug In Hybrid Electric Vehicle) se qualifient pour l’obtention de remises gouvernementales octroyées par les paliers provincial et fédéral.

Pouvant aller jusqu’à 13 000$, ces rabais constituent un incitatif considérable qui facilite l’achat de véhicule zéro émission (VZÉ) comme le Kia Niro EV 2020 et la Kia Soul EV 2021.

Le passage au véhicule vert, une tendance? Appelons plutôt cela un virage qui est là pour durer! Pour encore plus de détails et pour découvrir le large inventaire de véhicules verts actuellement disponibles, visitez Kia.

Bonne route (verte !)